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الصحة العالمية تكشف مفاجأة حول لقاحات فيروس كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
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 أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن أن أحد الآثار الجانبية المحتملة للتلقيح ضد فيروس كورونا هو حدوث مرض شبيه بالإنفلونزا.

وأوضحت المنظمة أن اللقاحات قد تسبب أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا، بما في ذلك الصداع والتعب وآلام العضلات والحمى والقشعريرة.

وأشارت المنظمة إلى أن الآثار الجانبية تظهر خلال الأيام القليلة الأولى بعد التلقيح في التجارب السريرية في العديد من البلدان، لافتة إلى أن معظم الأعراض كانت أكثر شيوعًا بين الأشخاص دون سن 55 عامًا.

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