كريم فهمي يعلق على واقعة التحرش بطفلة المعادي : "هتطلع غلطانة.. مجتمع مريض"



علق الفنان كريم فهمي على واقعة تحرش رجل بفتاة أمام بوابة أحد معامل التحاليل التي رصدتها كاميرا المعمل وتقدمت بها إحدى العاملات به: "أكيد الطفلة هي اللي غلطانة وكانت لابسة بامبرز ضيق، مجتمع مريض" مشيرا إلى ردود أفعال بعض المواطنين الذين دائما مايبررون جرائم التحرش الجنسي بالفتيات والنساء.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة قيام شخص بالتحرش بطفلة، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب، خاصة بعد تزامنه مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.



