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عاجل.. المتحرش بطفلة المعادي إخواني

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد المتحرش بالطفلة الصغيرة بالمعادي.


وقال صبري مؤكدًا في بلاغه ان المتهم إخواني وعضو حزب الحرية والعدالة وقال إن مواجهة التحرش مسئولية تقع على عاتق المجتمع بأكمله من جيش وشرطة وقضاء وإعلام والشعب بكافة طوائفه، وقد أتبع فخامة الرئيس سياسة عدم غض الطرف عن تلك الظاهرة البغيضة وقد اعطى المرأة المصرية شجاعة المواجهة لتلك الظاهرة.

وقد صدر بيانًا رئاسيًا لوزارة الداخلية بسرعة تطبيق القانون الذي يجرم التحرش الجنسى وكذا ناشد سيادته وزارة الإعلام بنشر عقوبة تلك الجريمة علي كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتكوين رضع عام لدى المجتمع وعدم التخاذل في ابلاغ السلطات عن من يقوم باقتراف هذه الجريمة.


وأضاف صبري أنه فوجئ بتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة قيام المبلغ ضده بالتحرش وهتك عرض طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها الثمانية أعوام، وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج الطفلة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.


واختتم صبري بلاغه ملتمسًا من المستشار النائب العام إصدار الأمر بالتحقيق مع المبلغ ضده فيما اقترفه والذي يشكل جريمة تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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