تشكيل الإسماعيلي المتوقع ضد الأهلي في قمة الدوري المصري

ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية قمة الدوري الممتاز التي تجمع بين الإسماعيلي والأهلي ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة الدوري العام بستاد برج العرب العرب بالإسكندرية.





ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:





محمد مجدي فى حراسة المرمى

خط الدفاع : حسين السيد و محمد هاشم و مروان الصحراوي و مصطفى فارس

خط الوسط : محمد عادل ومحمود عبد العاطي "دونجا" و محمد الشامي

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف و شكري نجيب و شيلونجو.





ويسعي الدراويش لتخطي الكبوة التي يمر بها الفريق بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، ويحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بينما يحتل نظيرة الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة.



