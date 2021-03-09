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مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:00 م
مساعد الليثي خلال جولة بالفجر
مساعد الليثي خلال جولة بالفجر
ميسون أبو الحسن
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زار الزميل مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم، مؤسسة "الفجـر"، ضمن جولاته الانتخابية، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر عقدها يوم 9 مارس الجاري.


وقال "الليثي" خلال جولته، إنه أعد برنامج انتخابي بشكل دقيق، تتخطى نسبة نجاحه 90%، نظرًا أنه مُرضي لجميع الأطراف، وبه آليات تنفيذ مغرية للشركات والقطاع الخاص، مما يجدد الموارد للصحف الخاصة.


وأضاف كل النقابات لها جزء ضريبي كدخل لها، ومن حق نقابة الصحفيين أن تحصل على ضريبة تُدر دخلًا على مواردها، وهي موارد محدودة في الأساس، وتحتاج إلى زيادة مصادرها، مثل نقابات المهن الطبية، والتي تحصل على ضريبة 2% من الأدوية، وأقرت المحكمة الدستورية لها حق تلك الضريبة، وأيضًا نقابة المحامين التي تم تخصيص ضريبة 1% لها من تسجيل العقارات، وأيضًا نقابات العلميين والمهندسين، وغير ذلك.

 

وأكد أن نقابة الصحفيين من الممكن أن يُخصص لها ضريبة 2% من سعر باقات الإنترنت، باعتبار أنها خدمة تُقدم للمواطنين، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي نسبة ليست كبير، لن يشعر بها المواطن أو الشركات، ولكن حصيلتها قد تبلغ مليار جنيه سنويًا تدخل خزينة النقابة، ويمكنها أن تستغل هذه الضريبة في مضاعفة البدل أو غير ذلك.


وتابع: "نجحت أستراليا في دعم مؤسساتها الصحفية، وأقرت بذلك بعد تخصيص جوجل مليار دولار لدعم المحتوى الإخباري المنشور على المواقع الإلكترونية لصحفها، لماذا لا تستطيع مصر أن تقوم بذلك، وأن يكون لها نصيب ونسبة من هذا المبلغ، لماذا لا نعمل على التفاوض من أجل تخصيص مبلغ سنوي من أجل المؤسسات الصحفية المصرية".

وأوضح "الليثي" أن أسعار إعلانات جوجل في مصر منخفضة بشكل كبير، مقارنة بأسعار العديد من الدول حول العالم، وحتى الشرق الأوسط، مما يدفعنا إلى أن نفكر في إنشاء تكتل قوي، ومخاطبة جوجل لرفع أسعار تلك الإعلانات، وعلى رأسها المؤسسات الصحفية.


وأعلن المرشح لعضوية المجلس، عن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة رسميًا، والحصول على كافة الموافقات، تابعة لغرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف، والتي كان قد بدأ إجراءاتها القانونية للتأسيس منذ عام 2019، مؤكدًا أن وجود كيان يمثل الصحف الخاصة، يُعد نقطة انطلاقة جديدة للقافلة الصحفية، يمكن من خلالها إعادة صياغة لكل آليات التعامل والحقوق والواجبات، خاصة مع الكيانات الاقتصادية والاستثمارية، التي من المؤكد أنها سترحب بتلك الآليات، طالما تحقق لها مصالحها دون زيادة الأعباء عليها.


وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.

 

مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها
مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها

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