Advertisements

عمر جابر: مباراة نكانا صعبة.. وهدفنا الوصول للنهائي من جديد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements

قال عمر جابر لاعب فريق نادي بيراميدز، إن مباراة نكانا صعبة للغاية كونها البداية في المجموعات، موضحا أن البداية دائما أصعب شيء ويسعى لتحقيق الانتصار وثلاث نقاط تجعل بيراميدز في المقدمة وقمة المجموعة القارية قبل خوض اللقاء الثاني في تنزانيا.

وأضاف جابر بأن بيراميدز لعب العام الماضي في أول مشاركة قارية النهائي ولم يخسر البطولة بسبب الأمور الفنية، واللاعبون تعاهدوا على الفوز بالبطولات في الموسم الجاري، واللعب على لقب الكونفدرالية هو الهدف الرئيسي.

وأوضح أن بيراميدز يحترم جميع الأندية المشاركة في البطولة ولديه رغبة في التتويج هذا الموسم ببطولة في ظل خطط النادي للفوز بكل البطولات.

أخبار تهمك

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل كهربا يكشف حقيقة اقترابه من الرحيل عن الأهلي

منذ 39 دقيقة

"الفجر" تكشف السبب وراء واقعة متحرش المعادي

منذ ساعة و 8 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

باتشيكو يطلب إيقاف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على خليفة باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ ساعة

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

06:05 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

05:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين