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الرئيس السيسى: شهداء الجيش وأسرهم فى عقل وقلب الوطن دائما

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم تدوينة علي حسابه الرسمي بموقع تويتر، معلقا:" شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة، فما قدمه هؤلاء الأبطال سيظل محفورا فى ذاكرة مصر وشعبها، فهم وأسرهم في عقل وقلب الوطن دائما وأبدا. 

‏وأضاف "رحم الله شهداء مصر الأبرار.تحيا مصر."
 
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صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً موسعًا بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب إنتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثون والتي تاتی تزامنًا مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

حيث بدء اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن المفدى مصر، وقد وجه السيد الرئيس التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر في أرض مصر والساهرين على حفظ مقدراتها وامنها واستقرارها.

وقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود، تناول عددا من الموضوعات على كافة الأصعدة الداخلية والاقليمية والدولية وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا والذي يتسم دائما بالحكمة والتأني والرشد تجاه التعامل مع كافة الملفات والقضايا.

كما ناقش السيد الرئيس عدد من القادة على كافة المستويات في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة، وأستمع سيادته إلى مختلف آرائهم واستفساراتهم مشيدا بما لمسه من فهم عميق وإداراك مستنير لكافة الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة مؤكدا على قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والإرتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء والمصابين من أجل الوطن لتظل راية مصر دائمًا وابدًا عالية خفاقة بين الشعوب والأمم.
الرئيس السيسى: شهداء الجيش وأسرهم فى عقل وقلب الوطن دائما
الرئيس السيسى: شهداء الجيش وأسرهم فى عقل وقلب الوطن دائما

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