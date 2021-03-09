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اعتبرتها زي أولادي.. اعترافات الطبيبة الشاهدة علي واقعة طفلة المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قالت الدكتورة أوجينا في تحقيقات النيابة التي انقذت الطفلة التي تعرضت لمحاولة تحرش علي يد أحد الاشخاص داخل أحد العقارات السكنيه بمنطقة المعادى، أنها متزوجة ولديها ثلاثة أبناء وعندما رأت الطفلة في هذا الموقف خشت أن يعرض أحد من ابنائها لهذا الموقف وتعاملت معه بقلب أم وخوف شديد عليها وفور رايتها محاولة المتهم بالتحرش خرجت مسرعة فورا عليه لتنقذ الطفلة.


وفي وقت سابق كشف مصدر أمني عن هوية المتهم حيث قال أنه يدعي محمد. ج أربعيني العمر ويعمل في شركة مواد بناء.

وأفاد المصدر للفجر إن رجال مباحث قسم شرطة المعادي يقومون بفحص الفيديو وإجراء التحريات حول الواقعه لسؤال شهود العيان وتكثيف جهود أجهزة الأمن للقبض عليه.


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.


وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

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