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اعتبرتها زي أولادي.. اعترافات الطبيبة الشاهدة علي واقعة طفلة المعادي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:12 م
داليا عادل
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قالت الدكتورة أوجينا في تحقيقات النيابة التي انقذت الطفلة التي تعرضت لمحاولة تحرش علي يد أحد الاشخاص داخل أحد العقارات السكنيه بمنطقة المعادى، أنها متزوجة ولديها ثلاثة أبناء وعندما رأت الطفلة في هذا الموقف خشت أن يعرض أحد من ابنائها لهذا الموقف وتعاملت معه بقلب أم وخوف شديد عليها وفور رايتها محاولة المتهم بالتحرش خرجت مسرعة فورا عليه لتنقذ الطفلة.
وفي وقت سابق كشف مصدر أمني عن هوية المتهم حيث قال أنه يدعي محمد. ج أربعيني العمر ويعمل في شركة مواد بناء.
وأفاد المصدر للفجر إن رجال مباحث قسم شرطة المعادي يقومون بفحص الفيديو وإجراء التحريات حول الواقعه لسؤال شهود العيان وتكثيف جهود أجهزة الأمن للقبض عليه.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.
وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
وفي وقت سابق كشف مصدر أمني عن هوية المتهم حيث قال أنه يدعي محمد. ج أربعيني العمر ويعمل في شركة مواد بناء.
وأفاد المصدر للفجر إن رجال مباحث قسم شرطة المعادي يقومون بفحص الفيديو وإجراء التحريات حول الواقعه لسؤال شهود العيان وتكثيف جهود أجهزة الأمن للقبض عليه.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.
وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
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