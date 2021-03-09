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أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:16 م
أبوالسعود محمد خلال جولته بالفجر
أبوالسعود محمد خلال جولته بالفجر
ميسون أبو الحسن
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زار الزميل أبوالسعود محمد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم، مؤسسة "الفجـر"، ضمن جولاته الانتخابية، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر عقدها يوم 9 مارس الجاري.


وقال  خلال جولته إنه عمل سابقًا بملف الإسكان والقيد والشهادات المزورة، والذي سيستكمل العمل بهم حال فوزه بعضوية المجلس مجددًا، بالإضافة إلى مستشفى الصحفيين، والتي خاض في معركتها شوطًا كبيرًا، توقف بسبب ظروف صحية، والتي دفعت النقابة دفعات من أرضها، ووضع فكرة إنشاء المستشفى مع شركة إيطالية، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ولكن توقف المشروع.

وأضاف "أبوالسعود" أنه خلال عضويته بالمجلس سابقًا، قام بفحص 5 آلاف شهادة للكشف عن الشهادات المزورة، ووضع شرط القبول بلجنة القيد بالنقابة توثيق شهادة التخرج من الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك حماية لتنقية جداول النقابة، وهو أبرز الملفات التي سيعمل على استكمالها، حال فوزه بعضوية مجلس النقابة مجددًا.


وأكد "أبوالسعود" أنه فتح عدد من الملفات والقضايا، وبدأ عدد من المشاريع النقابية التي لم يستطع استكمالها لظروف صحية، خلال عضويته للمجلس سابقًا، والتي سيعمل على استكمالها حال فوزه مرة أخرى، وحال عدم فوزه، سيعمل على استكمالها من الخارج كعضو جمعية عمومية، خاصة وأن العمل النقابي مستمر، ولا يتوقف على عضوية المجلس.

وأوضح أنه خلال رئاسته للجنة الإسكان بالنقابة، بدأ العمل على ملف مستشفى الصحفيين، ونجح في الحصول على أرض بمدينة السادس من أكتوبر، وكان الهدف منها أن تكون مستشفى استثماري، يُدر دخلًا للنقابة، يمكن الاستفادة منه بمشروع العلاج، بالإضافة إلى توافر الرعاية المركزة وجميع خدمات الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

ولفت إلى أن مستشفى الصحفيين ليس مشروعًا وهميَا، ولكن النقابة لها أرض تبلغ مساحتها نحو ألفي متر بمدينةا السادس من أكتوبر، واستطاع أن يصل إلى تعاقد مع شركة إيطالية للإنشاء، وشركة أخرى لإدارتها، وكان مطلوب مشاركة جهة يمكن بناء المستشفى من خلالها، ووصل الأمر لوزارة الإنتاج الحربي، وبالفعل تم توقيع بروتوكول لبدء الإنشاء.

وأوضح "أبوالسعود" أن نقابة المحامين طبقت نفس فكرة إنشاء مستشفى الصحفيين، وتعاقدت مع نفس الشركة، ووصلت إلى مراحل متقدمة من إنشاء ثلاث مستشفيات، مؤكدًا أن لا أحد بالمجلس السابق فكّر في استكمال المشروع، وفي النهاية من المفترض أن تبحث النقابة عن شركة جديدة لبناء مستشفى استثماري، تديرها شركة وتستفيد منها نقابة الصحفيين.


وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.

أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت
أبوالسعود محمد خلال جولة بـ"الفجـر": عملت على ملفات وقضايا خلال عضويتي لمجلس "الصحفيين".. وأسعى لاستكمال ما بدأت

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نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي للصحفيين أبوالسعود محمد

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