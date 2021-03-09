Advertisements

مياه البحر الاحمر تعلن بدء ضخ المياه لمنطقة مبارك 5 و8 والكوثر بالغردقة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة البحر الأحمر، ضخ المياه بمناطق مبارك 5 ومبارك 8 والكوثر جنوب الغردقة طوال الـ24 ساعة، بداية من مساء اليوم الثلاثاء وإلغاء نظام المناوبات.


وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن عملية ضخ المياه للمناطق المختلفة بالغردقة طوال الـ24 ساعة يأتى تنفيذًا لتوصيل المياه بشكل مستمر للمواطنين دون انقطاع وإلغاء نظام النوبات، وكذلك وإلغاء الخزانات الأرضية بالعمارات السكنية.

وناشدت الشركة، الأهالي قاطني المناطق المذكورة بالتوصيل مباشرة على الشبكة الداخلية للعمارات، وإلغاء الخزانات الأرضية لضمان جودة مياه الشرب بهذه المناطق.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 4 ساعات

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"الفجر" تكشف السبب وراء واقعة متحرش المعادي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أسدان يقتلان مراقب "سفاري" ويأكلاه

منذ أقل من ساعة

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ ساعة و 21 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

وكيل كهربا يكشف حقيقة اقترابه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

06:31 م

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين