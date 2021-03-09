خبيرة تغذية تكشف طريقة التخلص من الشخير (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن سمنة البطن أو الكرش هي أخطر أنواع السمنة، لأن البطن تضم أهم الأجهزة في جسم الإنسان، ولا يمكن أن تقوم هذه الأجهزة بمهامها على أكمل وجه في وظل وجود خلايا دهنية في منطقة البطن.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن سمنة البطن تؤدي إلى الشخير الحميد، وبعد التخلص من البطن يتم التخلص من الشخير الحميد أو النوم المتقطع أو النهجان.



ولفتت إلى أن الفرد عندما يعتاد على تناول الطعام بشكل كثير، فهذا يؤدي إلى زيادة اتساع المعدة، ولهذا لا يصل إلى مرحلة الشبع بسهولة، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لملء المعدة والوصول إلى مرحلة الشبع من خلال تناول المواد الغذائية التي تحتوي على الألياف بكثرة.

