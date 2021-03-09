Advertisements

خبيرة تغذية تكشف طريقة التخلص من الشخير (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن سمنة البطن أو الكرش هي أخطر أنواع السمنة، لأن البطن تضم أهم الأجهزة في جسم الإنسان، ولا يمكن أن تقوم هذه الأجهزة بمهامها على أكمل وجه في وظل وجود خلايا دهنية في منطقة البطن.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن سمنة البطن تؤدي إلى الشخير الحميد، وبعد التخلص من البطن يتم التخلص من الشخير الحميد أو النوم المتقطع أو النهجان.

ولفتت إلى أن الفرد عندما يعتاد على تناول الطعام بشكل كثير، فهذا يؤدي إلى زيادة اتساع المعدة، ولهذا لا يصل إلى مرحلة الشبع بسهولة، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لملء المعدة والوصول إلى مرحلة الشبع من خلال تناول المواد الغذائية التي تحتوي على الألياف بكثرة.

أخبار تهمك

"الفجر" تكشف السبب وراء واقعة متحرش المعادي

منذ أقل من ساعتين

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ ساعة و 24 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وكيل كهربا يكشف حقيقة اقترابه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

06:31 م

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين