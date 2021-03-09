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نائب: الشهداء ضحوا بأرواحهم حتى لا تنهار مصر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
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قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي لا يترك مناسبة مثل أعياد الشرطة والشهداء إلا ويكرم أبناء الشهداء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشهداء ضحوا بأرواحهم حتى تظل مصر قوية ولا تنهار.

وأكد محمود بدر عضو مجلس النواب، الدولة المصرية تزداد قوة وتعلن عن مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

واستطرد بدر، مبادرة تطوير الريف إنجاز لا يقل عن ثورة 30 يونيو لأنها ستهتم بالريف المهمل منذ سنوات طويلة.

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