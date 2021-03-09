شاهد.. لحظة اندلاع حريق هائل في خط غاز بالبحيرة

أذاعت فضائية "تين"، مقطع فيديو لـ لحظة اندلاع حريق هائل بخط غاز شركة بترول بمحافظة البحيرة.



وصرح المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو بحدوث حريق لخط غاز يقع عند الطريق الساحلى الدولى على بعد 8 كيلو متر من منطقة المعدية، وذلك خلال اليوم الأول للتشغيل التجريبى بتدفيع الغاز.



وأضاف "صلاح" أنه على الفور انتقلت فرق طواريء جاسكو وتفعيل خطط طوارئ منطقة الدلتا الجغرافية، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماد ألسنه اللهب بعد عزل البلوف (kp3) وتفريغ الخط من الغاز.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، تلقت إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بخط غاز بمنطقة المعدية التابعة لمركز إدكو، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة للسيطرة علي الحريق.



وأكدت مصادر مسئولة، أنه تم غلق المحابس الخاص بخط الغاز وجاري السيطرة علي الوضع، مشيرة أن خط الغاز خارج المنطقة السكنية ولا توجد إصابات بشرية.