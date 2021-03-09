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حارس التأمين في المستشفى عقب ابتلاع لسانه

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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انتقل علاء أحمد حارس مرمى فريق مصر للتأمين إلى مستشفى المقاولون العرب بعد أن ابتلع لسانه أثناء مباراة فريقه اليوم أمام فريق اتحاد الشرطة التي انتهت بفوز الشرطة بهدفين مقابل هدف بالقسم الثالث .

ونجح الدكتور سامي عمر ومحمد اللبني في إسعافه وثم نقلة للمستشفى بصحبة الجهاز الطبي وراشد عبد القادر المشرف على الفريق ووليد حسن مدير الكرة حيث ثم عمل أشعة مقطعية للحارس وثم وضعه تحت الملاحظة.

وحقق فريق اتحاد الشرطة فوزاً مهماً على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب اتحاد الشرطة .

تقدم فريق مصر للتأمين بهدف محمد زكى في الشوط الأول وأدرك اتحاد الشرطة هدفين في الشوط الثاني عن طريق أحمد أنور بوجه وياسر القاضي.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد اتحاد الشرطة إلى النقطة 30 محتلا المركز السابع بينما يتجمد رصيد مصر للتأمين عند النقطة 32 محتلا المركز السادس.

ترتيب المجموعة السادسة

1- العبور41 نقطة
2- الغابه 38 نقطة
3- بنها 37 نقطة
4- البلاستيك 36 نقطة
5- اسكو 35 نقطة
6- مصر للتأمين 32 نقطة
7- اتحاد الشرطة 30 نقطة
8- الشمس 28 نقطة
9- طوخ 26نقطة
10- المرج 24 نقطة
11- الأميرية 20 نقطة
12- الماظه 20 نقطة
13- بهتيم 14 نقطة
14- ايروسبوت 14 نقطة
15- قليوب 11 نقطة
16- سراى القبة 3 نقاط

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