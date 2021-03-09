Advertisements

خبير عسكري: لدينا 100 مليون مصري مشروع شهيد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية الـ33 احتفالًا بيوم الشهيد هو رسالة تكريم لأسر الشهداء وذويهم ورسالة ردع عظيمة من الدولة المصرية لمن يريد المساس بهذا الوطن.

وأضاف "سالم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن تكريم أسر الشهداء حقهم وحق ذويهم، ولكن الشهداء تم تكريمهم من المولى أعظم تكريم وهم يصلون رسالة ردع لكل من يفكر في المساس بهذا الوطن الذي به أكثر من 100 مليون مصري كلهم مشروع شهيد على استعداد أن يفدوا وطنهم بحياتهم وأن يموتوا جميعهم لكي تبقى مصر فوق الجميع.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة ​والثلاثون بمناسبة يوم الشهيد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".4.

ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير لرجال القوات لمسلحة المرابطين على كل شبر في أرض نصر والساهرين على حفظ مقدراتها وأمنها واستقرارها، كما أكد لقادة وضابط القوات المسلحة على قوة وصلابة إرادة الدولة المصري لاستمرار الجهود من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري.

ودار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود، تناول عددا من الموضوعات على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا والذي يتسم دائما بالحكمة والتأني والرشد تجاه التعامل مع كافة الملفات والقضايا.

كما ناقش السيد الرئيس عدد من القادة على كافة المستويات في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة، وأستمع سيادته إلى مختلف آرائهم واستفساراتهم مشيدا بما لمسه من فهم عميق وإدراك مستنير لكافة الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة مؤكدا على قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء والمصابين من أجل الوطن لتظل راية مصر دائمًا وأبدًا عالية خفاقة بين الشعوب والأمم.

أخبار تهمك

وكيل كهربا يكشف حقيقة اقترابه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 4 ساعات

أسدان يقتلان مراقب "سفاري" ويأكلاه

منذ أقل من ساعة

"الفجر" تكشف السبب وراء واقعة متحرش المعادي

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ ساعة و 20 دقيقة

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

06:31 م

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين