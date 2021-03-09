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سمير فرج: السيسي أب لكل أبناء الشهداء.. ونفتخر بالجنرال الذهبي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد في الـ 9 من مارس انبثق من استشهاد الفريق عبد المنعم رياض في الخط الأول للدفاعات المصرية وكان بينه وبين الدفاعات الإسرائيلية 200 متر فقط، وهذا يحدث لأول مرة في العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "نفتخر بالجنرال الذهبي ونقول أنه شرف العسكرية المصرية".

وأردف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، "الرئيس السيسي أب لكل أبناء الشهداء ويكرمهم في الأعياد ويجلس معهم» موضحًا أن القوات المسلحة تسأل أبناء الشهداء كل عيد عن احتياجاتهم التي يحتاجونها من والدهم ويتم تلبيتها مهما كانت".

واستكمل فرج "ما كانت سيناء لتعود لنا ويتم تطويرها وتعميرها دون تضحيات الشهداء"، موضحًا "أقول لأولاد الشهداء إن كان الأب استشهد فإن مصر باقية لكم".

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