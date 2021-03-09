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محمود مسلم: تكريم السيسي لأبناء الشهداء مشهد متكرر أكثر من مرة في العام

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير الوطن، إن مشهد تكريم الرئيس السيسي لأبناء الشهداء بات مشهدا متكررا يحدث أكثر من مرة في العام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشهداء ماتوا من أجل أن يعيش المصريين والبلد تستمر في مسيرتها.

وأردف محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير الوطن، أن كل إنجاز يتم مثل المدارس يتم كتابة اسم الشهداء عليه، مردفا: "أهالي الشهداء قدموا أغلى ما لديهم للبلد".

واستطرد الرئيس يكون أكثر نقاء وسعادة وتأثرا في لقاءاته مع أبناء الشهداء، متابعا: "نحن أمام دولة جديدة وهناك تطور في جميع المجالات ويتم الحل الجذري للمشكلات وليس من خلال المسكنات".

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