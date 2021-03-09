لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

أبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه بتحقيق طلباته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع المدير الفني في وجود لجنة التخطيط، منذ عدة أيام قليلة من أجل مناقشة تطورات المرحلة.

وتمسك المدير الفني، بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي، من أجل تعويض العجز التهديفي الذي يلاحق الفريق مؤخرًا.

ويأتي طلب موسيماني، بعد غياب التوفيق عن مروان محسن والكونغولي والتر بواليا ثنائي هجوم الفريق، بالفترة الأخيرة وهو ما يؤثر على نتائج المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.