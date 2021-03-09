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زوجة الشهيد مصطفى عبيدو عن السيسي: "أب عظيم ولوجي بكت في حضنه"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت أمل عبيدو، زوجة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، إنها فخورة كونها أرملة شهيد، مؤكدة أن سيرته العطرة باقية لي ولأبنائه.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "الشهيد كان بيقولي لو تركت سيناء من أجل الخدمة في القاهرة هنلاقي الإرهاب على أبواب بيتنا".

واستطردت: "زوجي كان شخص جميل وأكثر من رائع وضابط قوي ومهما أتحدث عنه لن أوفيه حقه، وكان يلتزم بالجدية في عمله، وعمره ما قال كلمة سيئة لأولاده ولم يتأخر دوما عن أحد".

ووجهت كلمة للإرهابيين قائلة: "مهما عملوا مش هيقدروا ياخدوا شبر من أرض مصر، وزي ما كانوا بيقولوا هنرمل نسائهم ونيتم عيالهم ولكنهم مش هياخدوا مننا حاجة ولو استشهد واحد في ألف غيره بيتولد".

وعن تكريمها من الرئيس السيسي قالت: "شوفت أب عظيم يحضن أولادي بقمة الحنان والحب ولوجي بكت في حضنه"، مردفة "بشكر زوجي لأنه وضعنا في هذه المكانة".

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