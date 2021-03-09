Advertisements

التغير المناخي وتداعيات كورونا.. رسائل مصر في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، فى قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي المنعقدة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك للتباحث حول قضيتى تغير المناخ والصحراء الغربية.

وألقى وزير الخارجية كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسى، أمام القمة فى هذا الشأن، ارتباطا بجدول أعمالها.

وقد تضمنت كلمة مصر التي القاها وزير الخارجية رسائل عدة، فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" رسائل مصر فى قمة مجلس السلم والأمن الإفريقى:

- تعد القارة الإفريقية من أكثر قارات العالم تأثرا بالانعكاسات السلبية لتغير المناخ.

- إفريقيا إحدى أقل القارات إسهاما فى الانبعاثات الكربونية.

- لا بد من تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه ظاهرة تغير المناخ.

- لتغير المناخ تداعيات ضارة على استدامة السلم والأمن فى قارة إفريقيا.

- تؤثر ظاهرة التغير المناخي على قدرة دول القارة الإفريقية على توفير وتأمين احتياجات شعوبها من المياه.

- يجب أن تتعاون الدول المتشاركة فى أحواض الأنهار الدولية من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة لموارد هذه الأنهار طبقا لقواعد القانون الدولى ومبادئ حسن النية والجوار.

- لا بد أن تبتعد الدول عن سياسة فرض الأمر الواقع ومنهج الهيمنة على الموارد المائية المشتركة، لما لذلك من تأثير على السلم والأمن، وتهديد مباشر لمقدرات شعوب بأكملها.

- فرضت جائحة كورونا تحديات على القارة الإفريقية، مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، وتآكل بعض مكتسبات التنمية التى حققتها خلال السنوات الماضية، على نحو جعل الدول الإفريقية أقل قدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

- من الضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية.

- يجب دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها وفقا لقرارات ومساعى الأمم المتحدة، وآلية الترويكا المعنية بقضية الصحراء الغربية، المنشأة بقرار من قمة نواكشوط فى 2018.

- مصر لن تدخر أى جهد من أجل مساندة الجهود المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية.

أخبار تهمك

"الفجر" تكشف السبب وراء واقعة متحرش المعادي

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وكيل كهربا يكشف حقيقة اقترابه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ ساعة و 22 دقيقة

أسدان يقتلان مراقب "سفاري" ويأكلاه

منذ أقل من ساعة

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

06:31 م

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين