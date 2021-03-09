التغير المناخي وتداعيات كورونا.. رسائل مصر في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، فى قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي المنعقدة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك للتباحث حول قضيتى تغير المناخ والصحراء الغربية.



وألقى وزير الخارجية كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسى، أمام القمة فى هذا الشأن، ارتباطا بجدول أعمالها.



وقد تضمنت كلمة مصر التي القاها وزير الخارجية رسائل عدة، فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" رسائل مصر فى قمة مجلس السلم والأمن الإفريقى:



- تعد القارة الإفريقية من أكثر قارات العالم تأثرا بالانعكاسات السلبية لتغير المناخ.



- إفريقيا إحدى أقل القارات إسهاما فى الانبعاثات الكربونية.



- لا بد من تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه ظاهرة تغير المناخ.



- لتغير المناخ تداعيات ضارة على استدامة السلم والأمن فى قارة إفريقيا.



- تؤثر ظاهرة التغير المناخي على قدرة دول القارة الإفريقية على توفير وتأمين احتياجات شعوبها من المياه.



- يجب أن تتعاون الدول المتشاركة فى أحواض الأنهار الدولية من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة لموارد هذه الأنهار طبقا لقواعد القانون الدولى ومبادئ حسن النية والجوار.



- لا بد أن تبتعد الدول عن سياسة فرض الأمر الواقع ومنهج الهيمنة على الموارد المائية المشتركة، لما لذلك من تأثير على السلم والأمن، وتهديد مباشر لمقدرات شعوب بأكملها.



- فرضت جائحة كورونا تحديات على القارة الإفريقية، مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، وتآكل بعض مكتسبات التنمية التى حققتها خلال السنوات الماضية، على نحو جعل الدول الإفريقية أقل قدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.



- من الضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية.



- يجب دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها وفقا لقرارات ومساعى الأمم المتحدة، وآلية الترويكا المعنية بقضية الصحراء الغربية، المنشأة بقرار من قمة نواكشوط فى 2018.



- مصر لن تدخر أى جهد من أجل مساندة الجهود المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية.