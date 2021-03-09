متوسط سعر خام "أوبك" يقفز إلى 63.93 دولار للبرميل خلال مارس





قفز المتوسط السعري الشهري لسلة خام "أوبك" الى 63.93 دولار للبرميل بتاريخ 8 مارس 2021 بنمو نسبته 4.7% مقارنة مع متوسط السعر في شهر فبراير من العام ذاته وذلك وفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط .





ويؤشر الارتفاع المتواصل لسعر النفط في السوق العالمي إلى أن سعر خام " أوبك " في طريقه لبلوغ مستويات قياسية خلال الفترة القادمة وذلك بالتزامن مع الصعود المتواصل للخامات النفطية القياسية الأخرى.





وكان سعر عقود خام برنت الآجلة تسليم شهر مايو أغلق في جلسة التسوية بتاريخ 8 مارس الجاري عند مستوى 69.59 دولار للبرميل بعدما تجاوز في الفترة الصباحية حاجز 71 دولارا، فيما وصل سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر أبريل 66.32 دولار في جلسة التسوية.





وساهمت العديد من العوامل في استمرار صعود النفط عالمية ومنها عوامل جيوسياسية وأخرى ذات علاقة بنمو الطلب على النفط من بعض الدول الصناعية الكبرى نتيجة تحسن الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى الدعم المقدم من اتفاق "أوبك بلس" الذي قضى بالإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير.





يشار إلى أن زيادة المتوسط الشهري لسعر خام أوبك خلال مارس الجاري أدى لارتفاع المتوسط السنوي خلال العام 2021 إلى 58.41 دولار للبرميل بزيادة قدرها 16.9 دولار للبرميل وبنمو نسبته 40.8% مقارنة مع المتوسط السنوي المسجل في العام الماضي.