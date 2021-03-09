محافظ كفر الشيخ: تكريم الرئيس للدكتور محمود تقدير لكافة الأطقم الطبية



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطبيب المصاب بفقد بصره كان يتفانى في عمله ويصر على العمل رغم الإجهاد وتم علاجه في المركز الطبي العالمي.



وأضاف أن الدكتور محمود طلب سكن خاص وكل الجهات في الدولة تفاعلت وتم تخصيص شقة في كفر الشيخ بإيجار رمزي جنيه مدى الحياة وإحدى جمعيات المجتمع المدني تكفلت بتأثيث الشقة.





قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور محمود سامي هو تكريم لكافة الأطقم الطبية.