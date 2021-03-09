خبيرة تغذية تكشف طرق خفض الوزن بسهولة (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتقليل ما يتناوله الشخص من الطعام من خلال تناول ما يقرب من 5 مليجرام من البيسليوم التي تزيد حجم المعدة بصورة كبيرة، وبالتالي لا يستطيع أن يتناول إلا ثلث ما كان يأكله، ومع مرور الوقت، يصغر حجم المعدة إلى حد كبير، ويعتاد الشخص على قلة الأكل.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن خفض الوزن ليس أمرًا معقدًا، معقبة: "خفض الوزن أمر بسيط، ويحتاج إلى تناول الألياف والمواد العشبية الآمنة على الصحية التي ليس لها أي أعراض جانبية".



وأشارت إلى أن خفض السمنة لمن يصل عمره لـ10 سنوات أمر ممكن من خلال كورسات معينة، معقبة: "الجرعات تختلف من الشخص الصغير عن الكبير، والطبيب المختص هو الشخص المعني بتحديد الجرعات".

