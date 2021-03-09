أبوعبلة: سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد ‏الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت النتيجة ‏سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.‏

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء غد على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من ‏الجولة 12 في بطولة الدوري الممتاز.‏