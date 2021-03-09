Advertisements

أبوعبلة: سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

 

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد ‏الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت النتيجة ‏سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.‏

 

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء غد على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من ‏الجولة 12 في بطولة الدوري الممتاز.‏

أخبار تهمك

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

عاجل..القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل كهربا يكشف حقيقة اقترابه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 19 ساعة

"الفجر" تكشف السبب وراء واقعة متحرش المعادي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ ساعة و 24 دقيقة

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

06:31 م

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين