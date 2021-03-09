والدة الشهيد عريف عماد رشدي بعد تكريم السيسي: "دم ابني مش خسارة في مصر" (فيديو)

كشفت سارة ليشع، والدة الشهيد عريف عماد أمير رشدي، تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكريم ابنها خلال الندوة التثقيفية الـ33 احتفالًا بيوم الشهيد.



وقالت "سارة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "الكلمات لا يمكن أن تعبر عن سعادتنا بتكريم الرئيس السيسي لنا في يوم الشهيد".



وأضافت "الرئيس سألني لو عايزة أي حاجة وباس على دماغي وأخدني في حضنه، وقايل الشهيد على دماغنا وحضرتك على دماغنا".



وتابعت "انا اتجرحت وبحس بالناس المجروحة وربنا لا يحرج قلب أي حد تاني، وبوجه رسالة للشعب المصري خلي بالكم من بلادنا وابني مش خسارة في بلده ودم ابني مش خسارة في مصر، لولا القوات المسلحة مكناش إحنا موجودين".





وكان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة ​والثلاثون بمناسبة يوم الشهيد.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".4.



ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير لرجال القوات لمسلحة المرابطين على كل شبر في أرض نصر والساهرين على حفظ مقدراتها وأمنها واستقرارها، كما أكد لقادة وضابط القوات المسلحة على قوة وصلابة إرادة الدولة المصري لاستمرار الجهود من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري.



ودار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود، تناول عددا من الموضوعات على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا والذي يتسم دائما بالحكمة والتأني والرشد تجاه التعامل مع كافة الملفات والقضايا.



كما ناقش السيد الرئيس عدد من القادة على كافة المستويات في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة، وأستمع سيادته إلى مختلف آرائهم واستفساراتهم مشيدا بما لمسه من فهم عميق وإدراك مستنير لكافة الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة مؤكدا على قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء والمصابين من أجل الوطن لتظل راية مصر دائمًا وأبدًا عالية خفاقة بين الشعوب والأمم.

