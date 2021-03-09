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خبيرة أبراج تحذر من هزات أرضية في شهر مارس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:41 م
كساب أحمد
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قالت جنا عطايا، خبيرة الأبراج، إن كوكب الزهرة داعم لبرج الحوت في شهر مارس، متابعة: "الناس هتبقى عايزة برج الحوت، وهتتمسك به، خلى خلاف ما كان يحدث سابقًا، الأيام دي بتاعة برج الحوت، محدش هيعدي من برج الحوت شهر مارس، إلا وهو مجبور الخاطر بإذن الله".

وتابعت "عطايا"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن برج الحوت عليه أن يعدي المشاكل الصغيرة خلال شهر مارس ويتمتع بأيامه المقبلة، معقبة: "إن شاء الله شهر مارس هيكون سعيد على برج الحوت".

ولفتت إلى أن مارس يتميز بأنه شهر التفريغ من الطاقات السلبية لكل الأبراج، متابعة: "إحنا داخلين على أيام مباركة شعبان ورمضان، وهذه الأيام هنفرغ طاقتنا السلبية من خلال التقرب إلى الله عز وجل".

وأشارت إلى أن شهر مارس قد يحدث فيه هزات أرضية، ولكن ليس في مصر، معقبة: "الطبيعة غضبانة على نفسها مش علينا، وممكن تحصل حاجة تخص الطيران زي اختراع كبير".

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