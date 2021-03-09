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شاهد.. كيف تقوم إيران باحتلال سوريا؟

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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تحركات الميليشيات الموالية لإيران تتواصل قرب الحدود السورية اللبنانية، برعاية تنظيم حزب الله الإيراني، الذي يعد القوة الضاربة و"متزعم" المنطقة هناك.

 

فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ، الميليشيات الإيرانية تقوم بشراء الأراضي الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين، ضاربة عرض الحائط بالقانون السوري، الذي يمنع بيع وفراغ الأراضي الحدودية، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

اشترت الميليشيات أكثر من 165 قطعة أرض في منطقة الزبداني، وما لا يقل عن 250 قطعة أرض في منطقة الطفيل الحدودي، كما تواصل مصادرة الشقق الفارهة والفيلل في منطقة بلودان ومحيطها، فكل هذا بدعم مطلق من قبل تنظيم حزب الله، فمتى توقف إيران عبثها بأمن واستقرار المنطقة؟

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مداد نيوز سوريا ايران

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