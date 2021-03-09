محافظ الجيزة ينفعل على نائب رئيس حي الهرم خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، عدد من أحياء ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة أعمال النظافة والتطوير التي تتم.



أنفعل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على نائب رئيس حي الهرم، خلال جولته، لوجود بويه على الأسفلت مماشوهت المظهر العام لمنطقة المنشية بالحي.



وقرر اللواء أحمد راشد، مجازاة نائب رئيس حي الهرم بـ10 أيام، لتقاعسه في العمل وعدم الإشراف على أعمال النظافة، وسقوط بويه على الأرض وتشويه مظهر الأسفلت.



وخلال جولته التفقديه، طالب محافظ الجيزة، من رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبدالفتاح، بتقليم الأشجار بالحي.





