تامر عاشور يطرح كليب "بقول عادي" على "يوتيوب"



طرح المطرب تامر عاشور، أحدث أغانيه بعنوان "بقول عادي" وهي على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع نشر الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "بقول عادي" من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان سامح جلال، وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل، مكس وماستر محمد صقر، جيتار شريف فهمي، بيس جيتار أحمد رجب، بيركش إيهاب فاروق، صولو كوله محمد عاطف.



كلمات الاغنية

"بقول عادي، أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع، أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع، وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمة، بقول عادي، لكن بصراحة أنا بكدب ومش مرتاح، فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح، قتلني ببطء وغيابك طلع أزمة، ومهما ببان، كویس أو طبيعي وبعده ريحني، مجرد سيرته ما بتيجي قصادي الشوق بيفضحني، وباخد بعضي وأمشي وأبص بلاقيني مشيت في طريق بقولك فيه بتوحشني غيابك طال وبتقطع وعمري في مرة ما ببین وأقول ناسي وأبان قاسي وأنا حنین طريق ومشيته من غيرك ما كملتوش، بقيت واحد في بعدك حتي ما أعرفهوش".



و يذكر أن أخر أعمال عاشور أغنية بعنوان "معلش اصلي مدلعها" التي طرحها علي موقع "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع رامي سمير، ميكس وماستر خالد سند، طبلة أحمد العيادي، جيتار مصطفي أصلان.

