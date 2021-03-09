برلماني: الوطن يقدر شهداء العمليات الحربية واحتفالية اليوم تؤكد مكانتهم في القلوب

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حضور الرئيس السيسي فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد، يؤكد على التقدير الشديد، الذي يقدمه الوطن للشهداء وعوائلهم وذويهم، والذين قدموا حياتهم فداءا للوطن ودفاعا عنه.



وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم، بتصريحات الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية ال33 للقوات المسلحة، أن الشهداء قدموا دمائهم من أجل أن تحيا مصر وأن تتقدم وألا تضيع في مواجهة تحديات ومؤامرات مستمرة، مضيفا إنه مهما قدمنا لا يمكن أن نخفف عن أهالي وأسر الشهداء أو ذويهم من آلامهم أو مصابهم لكنه كان وسيظل فداءا عظيما للوطن.



وشدد وكيل لجنة الطاقة، على تقدير وتعظيم الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية وحتى اللحظة، لتضحيات الشهداء ودمائهم، والذين لم يتفانوا في تقديم الغالي والنفيس من أرواحهم حت تبقى مصر قوية عزيزة مهابة وسط الأوطان.



وأشار الى أن الاحتفاء بالشهداء وتقديم الدعم لذويهم هو تقدير وطني عالي، يؤكد على مكانتهم الرفيعة في الدنيا والآخرة، وتقدير ملايين المصريين لوقفتهم الشجاعة خلال حياتهم دفاعا عن الوطن الغالي.