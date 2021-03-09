"التموين": ضخ 8.5 ألف طن سكر و4 آلالف طن يومياً من الزيت التمويني لمخازن الجملة

في إطار حرص الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة توافر السلع الغذائية التي تصرف علي بطاقة الدعم لأكثر من 64 مليون مواطن شهرياَ، ومتابعة المنصرف منه يومياً من شركتي الجملة، ووفرة المخزون الاستراتيجي من السلع بالمخازن التابعة للشركتين والتي يصل عددها الي 1500 مخزن بإحياء ومراكز المحافظات.





تلقي الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من رئيسي شركتي الجملة يفيد بأنه يتم ضخ 8.366 طن سكر / يومياً لمنافذ صرف السلع التموينية، وأكثر من 3.900 طن زيت، وما يقارب الــ 1.500 طن أرز، وأكثر من 470 طن مكرونة يومياً لمنافذ التوزيع، والتي يصل عددها الي حوالي 40 الف منفذ يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين، تتنوع ما بين بدالي التموين و 6 الاف منفذ جمعيتي، وأكثر من 1300 مجمع استهلاكي.









وأشار التقرير الوارد من من شركتي الجملة ( العامة المصرية) الي وصول نسب التنفيذ لصرف السلع التموينية وصل إلى 45% فى أول 8 أيام من شهر مارس الجاري.





هذا وقد وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رؤساء شركات الجملة بمتابعة الرصيد بكل مخازن الشركات يومياً، والتأكد من جودة السلع الموجودة والتي تصرف للمواطنين علي بطاقة الدعم.