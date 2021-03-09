فتح الطريق الساحلي بعد ساعتين من توقفه بسبب حريق خط غاز إدكو في البحيرة

قال المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، إن قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق خط الغاز الذي وقع اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.



مشيرا إلى إعادة فتح الطريق الدولي مرة أخري بعد توقفه جراء حريق خط الغاز، وذلك بعد إزالة آثار الحريق تماما، مؤكدا على عدم وقوع أي خسائر جراء نشوب الحريق.



وكانت قوات الحماية المدينة بالبحيرة، بإشراف العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، تمكنت من السيطرة على حريق هائل بخط غاز لإحدي شركات البترول بمدينة إدكو شمال محافظة البحيرة، بالقرب من كوبري المعدية على الطريق الدولي الساحلي، دون وقوع أي إصابات بشرية.



ومن جانبه صرح المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، بحدوث حريق لخط غاز يقع عند الطريق الساحلى الدولى على بعد 8 كيلو متر من منطقة المعدية، وذلك خلال اليوم الأول للتشغيل التجريبى بتدفيع الغاز.



وأضاف "صلاح" أنه على الفور انتقلت فرق طواريء جاسكو وتفعيل خطط طوارئ منطقة الدلتا الجغرافية، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماد ألسنه اللهب بعد عزل البلوف (kp3) وتفريغ الخط من الغاز.