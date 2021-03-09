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والدة الشهيد الرائد سعيد حمدي باكية: "الرئيس السيسي أب حنون احتضن أولاده "

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجهت فاطمة عبد الرؤوف، والدة الرائد الشهيد سعيد حمدي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكريمها اليوم خلال الندوة التثقيفية الـ33 احتفالًا بيوم الشهيد.

وقالت "فاطمة" باكية في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "كان ابني الوحيد لكن ميغلاش على مصر وعلى اللي خلقه، سعيد كرمني في الدنيا وفي الآخرة".

وأضافت "سعيد مش خسارة في مصر وكان دايما بيسعى في حب مصر واختار لي مكانة أن أكون أم البطل الذي ضحى بحياته علشان يكون فيه أمان وامن وسلام".

وتابعت "سعيد كان نعم الابن البار بأبوه وأمه وزوجته وأهله وبار لمصر، ربنا يسعده في الجنة والحور العين، وهو وزملائه من الشهداء خير أجناد الأرض، وبشكر الرئيس السيسي الأب الحنون الذي احتضن أولاده، وأقول لزملاء سعيد افدوا مصر بدمكم، وأولاد مصر كلهم ولادي، ودم سعيد هو دم جورج مفيش فرق بينهم".

وكان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة ​والثلاثون بمناسبة يوم الشهيد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء الوطن حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".4.

ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير لرجال القوات لمسلحة المرابطين على كل شبر في أرض نصر والساهرين على حفظ مقدراتها وأمنها واستقرارها، كما أكد لقادة وضابط القوات المسلحة على قوة وصلابة إرادة الدولة المصري لاستمرار الجهود من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري.

ودار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والحضور من قادة وضباط وضباط صف وجنود، تناول عددا من الموضوعات على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية وموقف مصر الثابت تجاه مختلف القضايا والذي يتسم دائما بالحكمة والتأني والرشد تجاه التعامل مع كافة الملفات والقضايا.

كما ناقش السيد الرئيس عدد من القادة على كافة المستويات في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات المختلفة التي تواجهها الدولة، وأستمع سيادته إلى مختلف آرائهم واستفساراتهم مشيدا بما لمسه من فهم عميق وإدراك مستنير لكافة الموضوعات التي تتطلبها المرحلة القادمة مؤكدا على قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات مسترشدين دائما بتضحيات الشهداء والمصابين من أجل الوطن لتظل راية مصر دائمًا وأبدًا عالية خفاقة بين الشعوب والأمم.

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