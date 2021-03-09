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المفوضية الليبية تبحث الإجراءات القانونية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية الدكتور عماد السايح اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي المستشار محمد الحافي، الإجراءات القانونية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر عقدها هذا العام.

وأفادت المفوضية - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أن المشاورات عُقدت بحضور كبير مستشاري الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانتو ليتتش.

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