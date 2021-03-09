الأهلي يفتح النار على حكم مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

سادت حالة من الغضب داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.





وجاء غضب الإدارة الحمراء بسبب تعيين الحكم جوشوا بوندو، لإدارة مباراة الفريق ضد فيتا كلوب، بدور المجموعات لدوري الأبطال.





ويمتلك الأهلي ذكريات سيئة مع جوشوا، منذ الموسم الماضي بعدما تعمد طرد أيمن أشرف مدافع الفريق واحتساب ركلة جزاء لصالح النجم الساحلي في دور المجموعات.





وتقدم الأهلي وقتها بشكوى رسمية إلى الكاف، تجاه نفس الحكم بسبب أخطائه المتعمدة ضد الفريق، وهو ما يخشى تكراره في المباراة المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، يوم 16 مارس الحالي في كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



