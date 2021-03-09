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خبيرة أبراج: "سمعة سيئة تخص برج العذراء الفترة المقبلة" (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت جنا عطايا، خبيرة الأبراج، إن الفترة المقبلة ستشهد فتح الطيران بين الدول، وستحدث الكثير من التغيرات الإيجابية، معقبة: "العالم قد يحتفل بانتهاء أزمة كورونا خلال الفترة المقبلة".

وتابعت "عطايا"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المريخ في الحمل خلال الأيام المقبلة سيكون لديه مصداقيه كبيرة في كل ما يتقول به، وتفكيره متجه خلال الفترة الحالية في السياسة.

وأشارت إلى أن برج السرطان لديه كم كبير من الأفكار السلبية خلال هذه الشهر، معقبة: "علاج هذه الافكار إما أن يكون بالذكر الكثير، أو بالذهاب إلى طبيب نفسي".

ولفتت إلى أن برج العذراء أهدافه غير محققة خلال الفترة المقبلة، متابعة: "في سمعة سيئة تخص برج العذراء، سواء من خلال الحديث عن برج العذراء بشكل سلبي، وأسراره قد تكون متاحة للجميع خلال الفترة المقبلة.. لازم يقفل الباب على نفسه".

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