عمرو سعد ومصطفي شعبان يتصدرا بوستر "ملوك الجدعنة"



كشفت شركة "صادق الصباح" البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل "ملوك الجدعنة" وتصدر النجم عمرو سعد والنجم مصطفي شعبان علي البوستر وظهر عمرو سعد يمسك بجنزير.



وفي سياق متصل يواصل أبطال العمل تصويره حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت، والمقرر أن يستمر التصوير حتى الأسابيع الأولى من شهر رمضان، ويعرض حصريًا على شاشة mbc في رمضان 2021، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز ورانيا يوسف، العمل من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وتدور أحداثه في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما.





"ملوك الجدعنة" تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسي، وبطولة عمرو سعد ومصطفي شعبان و رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو اخر أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان الذي توفي قبل الإنتهاء من تصوير دوره.