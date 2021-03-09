نشرة أخبار قنا اليوم الثلاثاء 9-3-2021 .. مصرع وإصابة 2 في حادث مروري



شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الثلاثاء، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-



الخميس المقبل.. "وزير المالية" يفتتح مبنى مديرية قنا بعد تطويره بقيمة 3 مليون و500 ألف جنيها







يزور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظة قنا، الخميس المقبل، من أجل افتتاح أعمال المديرية المالية، بحضور محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.



حيث أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في وقت سابق، جولة تفقدية لمقر مبني المديرية المالية بمدينة قنا لمتابعة أعمال التطوير التي يشهدها المبني خلال الفترة الأخيرة، وتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة المبني وقاعة التدريب والمكاتب الإدارية بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدولة لدعم ميكنة كافة القطاعات الحكومية وتيسير تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن.







كل ناعٍ سينعى.. وفاة "صبري المنجب" بعد 20 عامًا من نعي الأهالي في نجع حمادي







"كل ناعٍ فسينعى" بتلك الكلمات، ودع أهالي مركز ومدينة نجع حمادي، في محافظة قنا، صبري المنجب، أشهر ناعٍ للموتى، بعد 20 عامًا، من العمل في تلك المهنة، حتى عرف صوته الصغير والكبير.



ولقد حصل صبري نور أو صبري المنجب، على دبلوم فني صناعي متوسط، وعقب تخرجه بحث عن عمل لكسب لقمة العيش، حتى تعرف على عدد من الشخصيات بجمعية الوعي الإسلامي بنجع حمادي، وانطلق ليبدأ رحلته في تلك المهنة.







مصرع وإصابة 2 في تصادم سيارتين في قنا







لقي شخص مصرعه، فيما أصيب اخر، منذ قليل، في تصادم سيارة كلود وأخرى ملاكي، بكوبري المصالحة، في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا يفيد مصرع حسن محمد علي 70 عاما، وإصابة حسن علي حسن، في تصادم سيارة كلود وأخرى ملاكي، بكوبري المصالحة، في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.







ضبط 107 كجم دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بقنا







صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمدينة قنا أسفرت عن ضبط ١٠٧ كجم دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.







‪‫واوضح الداودي انه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى ومن جانبه أشار الدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى الى أن المديرية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.



