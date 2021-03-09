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أحمد موسى: رسالة "السيسي" اليوم تذكرني بطلبه التفويض لمواجهة الإرهاب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أثناء تكريم الشهداء وأسرهم تذكر برسالة يوليو 2013، عندما طلب التفويض وطلب نزول الشعب في ظل العنف والإرهاب الذي كانت الدولة تراه.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إذاعة حلقة خاصة من العاصمة الإدارية يوم السبت المقبل «هتشوفوا فيها اللي مشوفتهوش».

وتابع: "الرئيس قال 3 جمل واضحين بخصوص العاصمة الإدارية، وعلى الدولة والمفكرين والإعلام التجهيز لعمل احتفالية بجمهورية ثانية أو دولة جديدة سيتم "إعلانها مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

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