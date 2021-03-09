في حفل كبير.. تعرف على موعد افتتاح الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

قال العميد، خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم الانتهاء من 93% من أعمال الحي الحكومي، مؤكدًا أنهم ملتزمين بافتتاح الحي الحكومي في حفل كبير في يوليو المقبل.



وأضاف "الحسيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "نحن نواصل الليل بالنهار وتم الانتهاء من أعمال كثيرة ومباني كبيرة في العاصمة الإدارية".



وتابع "إحنا في التشطيبات النهائية ونعمل حاليًا في توصيل المرافق من مياه وغاز ومياه ري وفي مرحلة البنية التحتية الذكية، ومع نهاية هذا العام سيكون تم نقل جميع أغلب موظفي الدولة".



واستطرد "لن تكون مجرد نقل مباني فقط، ولكنها نقلة بشرية كبيرة وحجم الخدمات التي تتيحها العاصمة كمدينة ذكية بمراكز بيانات مجمعة وهو ما سينعكس على أجهزة المحمول والحاسب الآلي فهي بمثابة نقلة حضارية وحقبة جديدة لمصر الرقمية".

