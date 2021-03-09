Advertisements

في حفل كبير.. تعرف على موعد افتتاح الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال العميد، خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم الانتهاء من 93% من أعمال الحي الحكومي، مؤكدًا أنهم ملتزمين بافتتاح الحي الحكومي في حفل كبير في يوليو المقبل.

وأضاف "الحسيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "نحن نواصل الليل بالنهار وتم الانتهاء من أعمال كثيرة ومباني كبيرة في العاصمة الإدارية".

وتابع "إحنا في التشطيبات النهائية ونعمل حاليًا في توصيل المرافق من مياه وغاز ومياه ري وفي مرحلة البنية التحتية الذكية، ومع نهاية هذا العام سيكون تم نقل جميع أغلب موظفي الدولة".

واستطرد "لن تكون مجرد نقل مباني فقط، ولكنها نقلة بشرية كبيرة وحجم الخدمات التي تتيحها العاصمة كمدينة ذكية بمراكز بيانات مجمعة وهو ما سينعكس على أجهزة المحمول والحاسب الآلي فهي بمثابة نقلة حضارية وحقبة جديدة لمصر الرقمية".

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

اعتبرتها زي أولادي.. اعترافات الطبيبة الشاهدة علي واقعة طفلة المعادي

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل كهربا يكشف حقيقة اقترابه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

"الفجر" تكشف السبب وراء واقعة متحرش المعادي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح النار على حكم مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:29 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

الأهلي يفتح النار على حكم مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

08:01 م

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين