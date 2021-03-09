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"هوس جنسي".. استشاري نفسي يحلل شخصية "متحرش المعادي" (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحية النفسية، على واقعة التحرش بفتاة صغيرة في المعادي، قائلًا: "لأول مرة يكون داخلي شعور بالغضب والحزن والأسى للانحدار الأخلاقي اللي احنا وصلنا ليه، وبيظهر علينا كل يوم وبوجهه القبيح".

وتابع "هندي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان هذا الشخص لديه اضطراب نفسي، ولديه هوس العشق الجنسي الأطفال، مشيرًا إلى أن 18% من حوادث الاعتداء على الأطفال في مصر جنسية، وهذه إحصائية رسمية من الدولة، نتيجة هذه الاضطراب.

ولفت إلى أن هذا الشخص قد يكون تعرض لاعتداء جنسي وهو صغير، فيعيد إنتاج هذا السلوك مرة اخرى، معقبا: "هذا الشخص لديه خلل في مجموعات عمليات عقلية، وهذا يؤهله نفسيًا لممارسة التحرش الجنسي مع الأطفال، وغير مدرك لعواقبه، وقد يعتقد بان هذا الطفل الذي يتحرش به موافق على هذا السلوك".

وأشار إلى أن هذا الشخص قد يعاني من الكبت النفسي، معقبًا: "هذا الشخص ليس مريضا نفسيًا، ولكنه يعاني من خلل نفسي واضطراب في السلوك".

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