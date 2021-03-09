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شكري يبحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة والدفع بها قدمًا لآفاق أرحب، بالإضافة إلى التباحُث حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكدا على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، فضلًا عن زيادة وتيرة التنسيق والتشاور المشترك، مشيرًا إلى أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال مُجمل الملفات الثنائية، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلديّن. 

كما أضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين تشاورا حول آخر تطورات الملفات الإقليمية، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية وجهود دفع عملية السلام، فضلًا عن تبادل الرؤى حول الأوضاع في ليبيا.

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