فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا

احتفل صناع مسلسل "حرب أهلية" بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة يسرا، داخل لوكيشن تصوير المسلسل المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.



حيث فاجأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة يسرا بهدية كبيرة عليها مجموعة من الصور الشخصية لها.



يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" ينتمي لنوعية الأعمال التي تتميز بالتشويق والإثارة، وهو بطولة يسرا، جميلة عوض، باسل خياط، سينتيا خليفة، رشد الشامي، برلنتي فؤاد، خالد أنور، بسنت صيام وكوكبة مميزة من النجوم، من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل.



