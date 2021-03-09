Advertisements

فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
احتفل صناع مسلسل "حرب أهلية" بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة يسرا، داخل لوكيشن تصوير المسلسل المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

حيث فاجأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة يسرا بهدية كبيرة عليها مجموعة من الصور الشخصية لها.

يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" ينتمي لنوعية الأعمال التي تتميز بالتشويق والإثارة، وهو بطولة يسرا، جميلة عوض، باسل خياط، سينتيا خليفة، رشد الشامي، برلنتي فؤاد، خالد أنور، بسنت صيام وكوكبة مميزة من النجوم، من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل.

فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا
فريق عمل مسلسل "حرب أهلية" يحتفل بعيد ميلاد يسرا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا حرب أهليه

أخبار تهمك

عاجل.. اندلاع حريق هائل بخط شركة غاز في إدكو بالبحيرة (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

الأهلي يكشف أخر تطورات أزمة كهربا

منذ 43 دقيقة

عاجل - تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 22 ساعة

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة حكم وملابس تلا وعزاء لاعب القنايات و4 أهداف صاعقة أبرز مشاهد جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح النار على حكم مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رئيس شركة جاسكو: حريق خط غاز إدكو وقع خلال التشغيل التجريبى

منذ حوالي 4 ساعات

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع القلعة البيضاء

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

نرمين الفقي تهنئ ريهام حجاج بعيد ميلادها

سامح عبدالعزيز يكشف تفاصيل مسلسل يسرا الجديد.. "حرب أهلية"

يسرا وباسل خياط يخوضان معا "حرب أهلية"

سينتيا خليفة:"يسرا مصدر إلهامي وحرب أهلية تحدي كبير بالنسبة لي" (خاص)

العدل جروب توضح حقيقة مانشر حول أسباب اعتذار هيفاء وهبي من حرب أهلية (أسم مؤقت)

لمى كتكت تنضم لقائمة أبطال مسلسل "حرب أهلية"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:12 م

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

08:30 م

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين