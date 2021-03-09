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جامعة المنصورة تحتل المركز 94 عالميا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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حصدت جامعة المنصورةعلى ترتيب رقم 94 بين الجامعات على مستوى العالم وذلك ضمن تصنيف "تايمز" البريطاني للجامعات للاقتصاديات الناشئة.

 
و صنفت جامعة المنصورة وهى الجامعة المصرية الوحيدة في الترتيب العالمي ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وقد حافظت جامعة المنصورة علي تميزها وصدارتها محليا وتقدمت عالميا ٨ مراكز لتصبح في المركز الي ٩٤ فيعام ٢٠٢١ بدلا من ١٠٢ في عام ٢٠٢٠، كما احتلت الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالي.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة "أن هذا الترتيب المتميز لجامعة المنصورة جاء لتتويج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية العديد من الجامعات العريقة في المنطقة، والجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي ".

وأكد الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أن جامعة المنصورة تضم عدد كبير من العلماء المميزين على مستوى العالم والذين أثروا بأبحاثهم العلمية الحياة البشرية وقدموا من خلالها العديد من الحلول الجذرية للكثير من المعضلات".

​و أشار "حافظ" إلى ان هذا التصنيف يصدر عن مجلس التايمز البريطانية ومنذ اصدار اول نسخة منه عام 2010، يعد من أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم، حيث يعتمد التصنيف على 13 مؤشر أداء من خلال مقارنات أكثر شمولية ومتوازنة بين الجامعات وذلك في 5 مجالات هي التدريس "بيئة التعلم"، البحث العلمي "الحجم والدخل والسمعة"، الإستشهادات "تأثير البحوث"، النظرة الدولية "العاملين والطلاب والبحوث"، ونقل المعرفة"
ومن المعروف أن تصنيف "تايمز" البريطاني هو أفضل تصنيفات الجامعات العالمية ويهدف لتصنيف أفضل الجامعات، حيث يعتمد في ترتيب الجامعات على تقييمها في 5 مجالات هي: التدريس (30٪)، والبحث (30٪)، والاقتباس (30٪)، والروابط الصناعية (2.5٪)، والنظرية الدولية (7.5٪)
جامعة المنصورة تحتل المركز 94 عالميا
جامعة المنصورة تحتل المركز 94 عالميا
جامعة المنصورة تحتل المركز 94 عالميا
جامعة المنصورة تحتل المركز 94 عالميا
جامعة المنصورة تحتل المركز 94 عالميا
جامعة المنصورة تحتل المركز 94 عالميا

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