"فضيحه بجلاجل".. برلمانيون: متحرش طفلة المعادي غير سوي عقليا





أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، عن غضبهم الكبير من الفيديو الذي انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الذي يوضح مدى قله الحياء لشخص فقد عقله لاستدراج طفله عمرها أقل من 10 سنوات، حتى يتحرش بها ويهتك عرضها، مؤكدين أنها أفعال مشينة من شخص غير سوي عقليا، مطالبين بتغليظ عقوبة التحرش بالسجن 15 عاما وغرامة 50 ألف جنيه، لردع أي فكره قد تخطر في عقل أي متحرش.





• تغليظ عقوبة المتحرشين



في هذا السياق، طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة التحرش وتوقيع أقصى عقوبة على المتحرشين، خصوصا في الوقائع التى تكون مثبتة بالصوت والصورة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على المجتمع، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع للقضاء على هذه الممارسات الفردية التى تشوه الصورة العامة للمجتمع وتعيدنا للعصور والقرون الوسطى.



وأوضحت "رشاد" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة هذا الأمر يتطلب تقويم السلوك، والعمل على خلق جيل يعى المسئولية ويدرك أن المرأة هى الأم والأخت والزوجة والبنت ويجب الحفاظ عليها.



وقالت "رشاد" إن القانون تضمن عقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، والحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وذلك وفقا لطبيعة الواقعة سواء التحرش اللفظى أو الجسدى.



وطالبت النائبة، بإعادة النظر فى هذه العقوبات ومضاعفتها لتبدأ الغرامة بـ 50 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 عاما، مؤكدة أن هذا الأمر ليس مبالغة فى العقوبة ولكن للقضاء على الظاهرة السلبية فى المجتمع.



وطالبت عضو مجلس النواب، الوزارات المختلفة بتضافر الجهود للقضاء على هذه الممارسات، سواء فى المدارس ومن خلال الندوات والتثقيف، ومختلف وسائل الإعلام، ورجال الدين عليهم دور كبير فى هذا الصدد، ومن قبل الأسرة يجب أن يكون لها دور رئيسى فى هذا الصدد، وأن نعلم أولادنا أن المرأة هى الأم والاخت والبنت والزوجة يجب أن نحافظ عليها، معلنة عن تدشين حملة بنفس العنوان لتوعية المجتمع بأهمية القضاء على الظواهر السلبية وفي مقدمتها التحرش.





• غير سوي وكان يتظاهر بأنه رجل تقي



وعلق النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، على واقعة التحرش بطفلة المعادي التي تم تداولها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: إن هذا الرجل كان يتظاهر أمام الجميع بأنه رجل تقي، من خلال الصور المنشورة على صفحته الشخصية بالفيسبوك، ولكن الله فضحه لكثره أفعاله المنحرفة".



وأكد "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة "الفجر"، أنه سلوك مشين من شخص غير سوي حتى يتحرش بطفله صغيره، خاصة وأنه متزوج ولديه أسرة وأطفال صغار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقضاءها العادل سيكون لها دورا في تطبيق العدالة في هذه القضية التي أثارت غضب الرأي العام عقب مشاهدتهم للفيديو.



وأشاد عضو مجلس النواب، بالموقف العظيم للسيدة التي ظهرت في الفيديو وقامت بفتح الباب عندما وجدت هذا الشخص يقوم بأعمال غير لائقه، وإنقاذ الفتاة قبل هتك عرضها، مشددا النائب على ضرورة فضح مثل هؤلاء المتحرشين سواء في المواصلات أو الشوارع أو أي مكان يتم التحرش فيه، منوها على ضرورة عدم السكوت عن هذه الأفعال المشينة، لأن الصمت يؤدي إلى تكرار مثل هذه الأفعال، بينما فضح هؤلاء يؤدي إلى الحد منها.





• غير آدمية والعقوبة هي الحل



وطالبت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بتعديل عقوبات هتك العرض والتحرش لتشمل الأطفال أيضا وذلك بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي التي تم تداولها في السوشيال ميديا.



وقالت صبورة السيد، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن حادثة طفلة المعادى منظورة أمام القضاء، لكن لابد من تعديل القانون لأن جريمة التحرش وهتك عرض طفلة في حد ذاتها غير آدمية ولا بد أن تكون لها عقوبة خاصة مغلظة متابعة:" هناك أمثلة عديدة حدثت من قبل لذا لا بد من وجود ضوابط أكثر لمنع هذه الظواهر".



وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة ومجلس النواب بتقديم تعديلات على قانون العقوبات وكل مواد التحرش وهتك العرض وتغليظ العقوبات، مؤكدة أن العقوبات الحالية غير رادعة خاصة ان كل فترة تقع حادثة ولا يبالي المتحرشين من تكراراها.‎





• قوات الأمن تلقي القبض على المتحرش



وكانت قد ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي، ويدعي "محمد. ج"، بعدما انتشر فيديو للواقعة في مدخل عمارة بمنطقة المعادي.



وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من إلقاء القبض على المتهم، وتبين اختفائه في إحدى الشقق محاولًا التخفي، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.



ونشرت وزارة الداخلية صورة للمتهم أثناء القبض عليه باحدي الشقق في المعادي، وذكرت مصادر امنية أن القبض على المتهم جاء بعد محاولته الهرب والتخفي بإحدى الشقق.



وكانت مكتشفة الواقعة، نشرت الفيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتفاعل آلاف النشطاء معه وشاركوه، مطالبين بسرعة القبض على المتهم، الذي ظهرت معالم وجهه جلية واضحة أمام كاميرا مراقبة معمل تحاليل في نفس العقار الذي ارتكب فيه الجريمة، وبعد ساعات من انتشار الفيديو رصدته أجهزة المتابعة الأمنية.



وأفادت التحريات، بأن كاميرا المراقبة المثبتة في معمل تحاليل، كشفت دخول المتهم والطفلة المجني عليها، وارتكاب الجريمة، قبل أن تخرج مكتشفة الواقعة، وتواجهه بما فعل، ليلوذ بالفرار.



وبدأ فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة التحقيقات، بعد القبض على المتهم، وفور تلقيها بلاغ من خط نجدة الطفل، كلفت النيابة العامة الجهات المعنية بالعثور على الطفلة، التي تبين أنها بائعة مناديل.



