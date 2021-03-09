ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد





تحدث تقرير صحفي إسباني، عن موعد مرتقب بين رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مع مسؤولي ناديين من أجل مناقشة إمكانية شراء الاعب في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة.





رحيل محمد صلاح عن ليفربول





وذكر موقع "فوتبول إسبانيا" أن رامي عباس وكيل محمد صلاح، حصل على موعدين مع مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة خلال الأسابيع القادمة، لبحث إمكانية رحيل الفرعون المصري إلى أحد الفريقين في الصيف المقبل.





وأوضح الموقع أن ريال مدريد وبرشلونة، يرغبا في الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابع الموقع أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة يحتاجها لمجهودات لاعب مثل محمد صلاح في ظل تخاطبهما من ناحية النتائج سواء في الدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا.





وأتم الموقع تقريره موضحا أن فترة الميركاتو الصيفي المقبلة، ستكون مهمًة للغاية، بشأن حسم مستقبل النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.





وينافس محمد صلاح جناح ليفربول، على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يتربع على القمة بـ 17 هدفًا، ويلاحقه برونو فيرنانديز هداف مانشستر يونايتد بـ16 هدف.





وأشارت التقارير أن محمد صلاح يُفضل الانتقال إلى صفوف برشلونة إذا كان ذلك متاحًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.