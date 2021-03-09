شاهد.. ما قاله حمدي الوزير أشهر متحرش في السينما على واقعة المعادي

عقب الفنان حمدي الوزير، أشهر متحرش في تاريخ السينما المصرية، على واقعة التحرش بفتاة صغيرة في المعادي، التي لاقت تداولًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "الوزير"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إنه قدم الكثير من الأدوار التي تخص العنف على الأسرة، وحصل على الكثير من الجوائز عن هذه الأدوار، لافتَا إلى أنه كان يقدم هذه الأدوار، من خلال مخرجين ومؤلفين كبار، وكان يقدم الموضع بصورة إنسانية، معقبًا: "كل الموضوعات اللي قدمتها، يتعرض فيها المتحرض للعقاب سواء بالقتل أو الحبس".



وتابع أن الهدف من معاقبة المتحرش في كافة الأفلام التي قدمها هو ردع ضعاف النفوس والمتحرشين مثل متحرش المعادي، معقبًا: "أي شخص يخرج عن المألوف ويضر الآخر فهو غير سوي ومريض نفسيًا، أي شخص يمارس العنف ضد المرأة أو ضد المجتمع، فهو مريض نفسي".



وعن إمكانية تجسيده لشخصية متحرش بطفلة صغيرة في أحد الأفلام، قال "الوزير": "أعوذ بالله...لكن إذا كان الفيلم هدفه تجريم هذه الواقعة فسوف أعمل الفيلم، أنا كل الشخصيات التي قدمتها كمريضة نفسي،..لذا أطالب من مجلس النواب بتغليظ العقوبة على أي عنف ضد المرأة والأطفال".

