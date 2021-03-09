غدًا.. إنطلاق النسخة الأولى من معرض "العروس الإماراتي" بمركز إكسبو الشارقة

تنطلق غدا فعاليات النسخة الأولى من معرض "العروس الإماراتي" الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 10 حتى 13 مارس الجاري بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات والمنتجات الخاصة بالزفاف وأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجالات الموضة والإكسسوارات ودور العطور ومصممي الأزياء إضافة إلى مراكز التجميل والمحلات التجارية المتخصصة في توفير احتياجات العرائس والمقبلين على الزواج.





ويقدم الحدث الذي يأتي تحت رعاية من الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيس نادي الإمارات الدولي للأعمال والمهن الحرة وتنظمه شركة البدر لتنظيم المعارض.. تجربة تسوق فريدة تمنح العرائس والنساء فرصة اقتناء أحدث خطوط الموضة في عالم أزياء العرائس والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في عالم تنسيق الأعراس وتحضيرها ولقاء خبراء المكياج للعلامات التجارية لمستحضرات التجميل.





وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.. أن استضافة معرض "العروس الإماراتي" يأتي في إطار حرص المركز على تلبية احتياجات قطاع الزفاف المزدهر في دولة الإمارات من خلال إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع بشكل عام والمقبلين على الزواج بشكل خاص للاطلاع على أحدث منتجات ومستلزمات الزفاف واقتناءها بأسعار تنافسية بالإضافة إلى توفير منصة للشركات المحلية للتسويق والترويج لمنتجاتهم ما يساهم في تنشيط الحركة التجارية.





ودعا الجمهور إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي سيتيحها هذا الحدث والخيارات الواسعة من السلع والمنتجات التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية .. منوهاً إلى تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية حرصاً على سلامة الزوار والعارضين والموظفين.





من جانبه أكد خالد أحمد خوري رئيس مجلس إدارة شركة البدر لتنظيم المعارض أن مكانة مركز أكسبو الشارقة الرائدة محليا وإقليميا ودوليا في مجال صناعة المعارض وحرصه على تسخير كافة الجهود لدعم هذا الحدث سيسهم في تعزيز مكانة المعرض وقدرته على استقطاب الزوار .. لافتا إلى أن المعرض يتميز بتنوع وشمولية المنتجات والخدمات التي سيقدمها في مجال إقامة و تجهيز حفلات الزفاف.