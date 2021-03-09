موسيماني يستقر على قائد الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،
على الدفع بأحمد رمضان بيكهام أساسيا غدا أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز.
وقرر موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، الاعتماد على
بيكهام في الجبهة اليسرى بعد أن استبعد الثنائي أيمن أشرف وعلي معلول من قائمة المباراة
للإصابة.
واختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلي المقرر
لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة المارد الأحمر للمباراة على النحو التالي:
محمد الشناوي وعلي
لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر
بانون وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي
أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا، وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن
وأحمد نبيل كوكا.
يذكر أن الأهلي حقق فوزا مهما على فريق طلائع الجيش بنتيجة
هدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري ،ورفع رصيده إلى 24 نقطة
جمعها من 10 مباريات خاضها في البطولة حتى الآن.