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موسيماني يستقر على قائد الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بأحمد رمضان بيكهام أساسيا غدا أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

 

وقرر موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، الاعتماد على بيكهام في الجبهة اليسرى بعد أن استبعد الثنائي أيمن أشرف وعلي معلول من قائمة المباراة للإصابة.

 

واختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

 

وجاءت قائمة المارد الأحمر للمباراة على النحو التالي:

 

 محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا، وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا.

 

يذكر أن الأهلي حقق فوزا مهما على فريق طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري ،ورفع رصيده إلى 24 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها في البطولة حتى الآن.

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