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صحة الطائف": انقطاع الكهرباء في مستشفى الأطفال بسبب عطل في الشبكة الداخلية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أوضحت صحة الطائف أن الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي لبعض أقسام مستشفى الأطفال اليوم, كان بسبب عطل في الشبكة الداخلية للمستشفى, وجرى معالجته على الفور بتشغيل المولدات وتوفير الكهرباء للمستشفى.

واتضح بعد تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية وإدارة المستشفى لدراسة السبب, أن الانقطاع بسبب قطع في الكيبل الرئيسي الداخلي المغذي للمستشفى الممتد من مستشفى الصدرية سابقاً إلى مستشفى الأطفال وليس بسبب الشبكة العامة للكهرباء.

وأشارت المعلومات الأولية إلى تسبب المقاول العامل في المنطقة نفسها بقطع الكيبل, وجرى تقديم الدعم الفني من قبل فرق الصيانة والطواري التابعة للشركة السعودية للكهرباء في فحص الكيبل وتحديد موقع العطل, وجارٍ الآن توريد كيبل جديد لإعادة التيار الكهربائي بشكل دائم.

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